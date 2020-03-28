كيف تتعامل وزارة الصحة مع المصريين العائدين من الخارج.. المتحدث الرسمي يوضح.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم عزل قرى في محافظة المنيا وبورسعيد والبحر الأحمر وغيرها من المحافظات، وإجراء عزل القرى لا يعني ان المحافظة بها مشكلة أو تكون مصدر عدوى ولكنه مجرد إجراء احترازي طبيعي.





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه فوروصول المصريين العالقين في الخارج إلى مصر يتم قياس درجة الحرارة وإجراء تحليل الخاص بفيروس كورونا لكل المصريين العائدين من الخارج مؤخرا للإطمئنان عليهم لانهم قادمين من دول منتشر فيها الوباء ".





وتابع خالد مجاهد:" لو ظهرت النتائج سلبية يذهبون إلى منازلهم ولو النتائج إيجابية يتم عزلهم في مستشفيات العزل"، مضيفا:" ذروة فيروس كورونا في أكثر من دولة من دول العالم حدثت في الأسبوع السادس والسابع ومصر لم تصل إلى الذروة حتى الان وبدأنا في الاسبوع السابع".



