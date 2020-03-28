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أخبار العالم

الإيسيسكو: الملك سلمان قدم رؤية مهمة لمواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:45 م
الايسيسكو
الايسيسكو
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ميـــس رضــا
أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تأييدها التام لقرارات قمة قادة العشرين التى عقدت بالمملكة العربية السعودية قبل يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمواجهة تحديات كورونا،  ومساندتها للتوجهات التي أعربت عنها هذه القمة للتصدى لهذه الجائحة الفتاكة.


وهنأت الإيسيسكو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نجاح هذه القمة التاريخية، وتؤكد استعدادها للمساهمة في تحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها، وتضع إمكاناتها الفنية وخبرتها المتخصصة رهن إشارة رئاسة القمة .
 
ودعت الإيسيسكو الحكومات والجهات المختصة والمنظمات الدولية المعنية إلى دعم نتائج القمة الافتراضية التاريخية وتنسيق الجهود وتكثيف التدابير وتوحيد المساعي من أجل القضاء على هذه الجائحة والتخفيف من وطأة آثارها السلبية وإيجاد الحلول المناسبة وتهيئة الوسائل الضرورية والأسباب اللازمة لاستعادة الممارسات الحياتية الطبيعية واستئناف تقديم الخدمات التربوية والعلمية والثقافية في أنسب الظروف.
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