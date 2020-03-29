الغضبان : موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس السبت، على متابعة إنتظام حركة "ناقلات الحاويات" المتجهة الي ميناء شرق بورسعيد .
وأكد اللواء عادل الغضبان أن العمل يجري بشكل منتظم بموانئ شرق وغرب بورسعيد وان هناك إجراءات مشددة لتسهيل حركة ناقلات الحاويات ، لافتا الي أن العمل يجري علي مدار اليوم بمعديتي الرسوة وشرق بورسعيد لنقل الحاويات الي المواني .
وأشار محافظ بورسعيد الي أن هناك إجراءات إحترازية مشددة بموانئ بورسعيد، من خلال التعقيم المكثف علي مدار اليوم وخضوع العاملين للكشف المبدئي بجهاز الحرارة وكذلك إستخدام الكمامات والجونتي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وحرصًا علي إنتظام العمل .