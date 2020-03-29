الغضبان : موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس السبت، على متابعة إنتظام حركة "ناقلات الحاويات" المتجهة الي ميناء شرق بورسعيد .





وأكد اللواء عادل الغضبان أن العمل يجري بشكل منتظم بموانئ شرق وغرب بورسعيد وان هناك إجراءات مشددة لتسهيل حركة ناقلات الحاويات ، لافتا الي أن العمل يجري علي مدار اليوم بمعديتي الرسوة وشرق بورسعيد لنقل الحاويات الي المواني .



