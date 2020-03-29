AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 03:42 ص
الغضبان : موانئ بورسعيد
الغضبان : موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس السبت، على متابعة إنتظام حركة "ناقلات الحاويات" المتجهة الي ميناء شرق بورسعيد .

وأكد اللواء عادل الغضبان أن العمل يجري بشكل منتظم بموانئ شرق وغرب بورسعيد وان هناك إجراءات مشددة لتسهيل حركة ناقلات الحاويات ، لافتا الي أن العمل يجري علي مدار اليوم بمعديتي الرسوة وشرق بورسعيد  لنقل الحاويات الي المواني .

وأشار محافظ بورسعيد الي أن هناك إجراءات إحترازية مشددة بموانئ بورسعيد، من خلال التعقيم المكثف علي مدار اليوم وخضوع العاملين للكشف المبدئي بجهاز الحرارة وكذلك إستخدام الكمامات والجونتي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وحرصًا علي إنتظام العمل .
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
الغضبان: موانئ بورسعيد تعمل بشكل منتظم علي مدار اليوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لليوم الخامس.. طقس غير مستقر ببورسعيد وسط أجواء شديدة البرودة.. فيديو

25 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تسجل وفاة أول طفل بـ فيروس كورونا

سهلة جدا .. رسالة جديدة من وزير التعليم لطمأنة الطلاب والأهالي بشأن المشروعات البحثية

أخبار الزمالك اليوم.. عودة لاعب الفريق المعار بـ فرمان من مرتضى منصور.. قرار جديد من كارتيرون

هل انخفضت سرعة الانترنت في مصر مؤخرا.. وزير الاتصالات يرد.. فيديو

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

وفاة أول إعلامية عربية بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على وشك إعلان الطوارئ.. اليابان تسجل 63 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق