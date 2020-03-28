المطربة سمر تشارك بحملة خليك فى البيت : الأيام القادمة صعبة

مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء دول العالم والتزام الناس في بيوتهم للوقاية من الفيروس.. شاركت المطربة سمر في حملة خليك فى البيت ونشرت فيديو لها من منزلها على صفحاتها الرسمية الخاصة بموقع فيسبوك وانستجرام ناشدت الجميع بالبقاء في البيت.





وقالت سمر، إن الأيام القادمة هي الأسوأ ويجب علينا أن نحمى انفسنا ونحمى بلدنا من الفيروس ونصحت بممارسة الرياضة أو الغناء أو الرقص فى حالة الشعور بالضيق.



