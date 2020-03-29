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اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض الأصول المحلية للبنوك لـ443.2 مليار جنيه في يناير الماضي

الأحد 29/مارس/2020 - 08:03 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

انخفض إجمالي الأصول المحلية للبنوك ضمن نقود الإحتياطي بنهاية يناير الماضي لـ443.2 مليار جنيه مقابل 448.6 مليار جنيه في ديسمبر 2019 بفارق5.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 430.7 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام بفارق 17.9 مليار جنيه.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من احكومة لنبود " الأوراق المالية، التسهيلات االإئتمانية، الودائع" سجلت 665.5 مليار جنيه مقابل 757.1 مليار جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 788.9 مليار جنيه في نوفمبر 2019.


وبلغ إجمالي المطلوبات من البنوك نحو 148.3 مليار جنيه ف يناير الماضي مقابل 176.4 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ  194.7 مليار جنيه في نوفمبر 2019.

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