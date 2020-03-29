سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020‎

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الأحد 29-3-2020، تباينًا في السوق السعودية.

ويقدم "صدى البلد"، للقراء، خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية، الأحد 29 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ كالتالي:.

- سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.





- سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.





- سعر 1 يورو نحو 4.18 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو.





- سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.67 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.





- سعر 1 دينار كويتي نحو 12.00 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.





- سعر 1 دولار كندي نحو 2.68 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.





- سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.31 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي.





- سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.73 ين ياباني.





- سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.





- سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.64 جنيه سوادني.





- سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.