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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020‎

الأحد 29/مارس/2020 - 01:02 ص
ريال سعودي
ريال سعودي
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أحمد علام

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الأحد  29-3-2020، تباينًا في السوق السعودية.

 

ويقدم "صدى البلد"، للقراء، خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية، الأحد  29 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ كالتالي:.

 

- سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.


- سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.


- سعر 1 يورو نحو 4.18 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو.


- سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.67 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.


- سعر 1 دينار كويتي نحو 12.00 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.


- سعر 1 دولار كندي نحو 2.68 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.


- سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.31 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي.


- سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.73 ين ياباني.


- سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.


- سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.64 جنيه سوادني.


- سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.

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