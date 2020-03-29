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اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020‎

الأحد 29/مارس/2020 - 05:03 ص
الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى
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أحمد علام
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد  29-3-2020، تباينًا في السوق الإماراتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

 

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

 

سجل سعر  اليورو = 4.09 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

 

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.57 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني

 

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.73 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.085 دينار كويتي

 

سجل سعر الدولار الكندي = 2.62 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي

 

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.27 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.44 دولار أسترالي

 

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.39 ين ياباني

 

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي

 

سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني

 

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

 

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