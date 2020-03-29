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محافظات

دمياط تواجه شبح كورونا بتعقيم وتطهير الشوارع .. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 04:20 ص
دمياط تواجهه شبح
دمياط تواجهه شبح كورونا بعقيم وتطهير الشوارع
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زينب الزغبي

استمرت سيارات التعقيم في تطهير الشوارع والميادين والمحال التجارية واماكن التجمعات والمصالح الحكومية بمحافظة دمياط.


تم توجيه حملة تعقيم بمختلف أنحاء مدينة دمياط ، بقيادة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، حيت تم استكمال أعمال تطهير وتعقيم شوارع منطقة المنيا ومسجد السلام، شارعى عبد العظيم وزير و الصعيدى وكذلك قريتى الشعراء و السنانية.


قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان الأجهزة المختصة بالمحافظة تواصل محاور الخطة الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق التدابير الوقائية فى هذا الشأن.


وأكدت محافظ دمياط، أهمية نشر الوعى بين المواطنين عبر الوسائل المختلفة بالخطوات اللازمة لمكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة و التطهير والتعقيم .


وأصدرت محافظ دمياط، عددا من القرارات فى وقت لاحق تتضمن حظر تداول الشيشة بالمقاهى و الكافتيريات و منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية بنطاق المحافظة و كذلك توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتصدي لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية وتخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس و تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية و الدينية ووسائل المواصلات.



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