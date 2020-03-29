محمد جمعة: أشجع مسلسلات الـ 15 حلقة

أبدى الفنان محمد جمعة إعجابه بعرض مسلسل "مملكة إبليس" على جزئين، وقال إنه يتمنى أن تكون كل الأعمال على هذا النحو.





وأشار إلى أن تاريخ مصر مليء بالمسلسلات القصيرة التي حققت نجاحا كبيرا، مثل رأفت الهجان، وليالي الحلمية، وغيرها، لافتا إلى أن المط غير جيد للدراما وعلى الأعمال ان تنتهي حين تتوقف الأحداث، حتي لو حدث هذا في ١٠حلقات.





مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.





المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.