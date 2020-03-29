إدارة الوافدين توضح كيفية الالتحاق بمسابقاتها.. صور

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين، طريقة التقديم للمسابقات التي أطلقتها في مجالات الرسم والغناء التصميم والشعر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحة أن الرسم الذي سيعرض على الصفحة وصاحب أعلي تصويت سيفوز بجوائز عينية قيمة، على أن يكون أخر ميعاد لإرسال النماذج سيكون 31/03 الساعة 2ظهرا وأخر ميعاد للتصويت يوم 02/04 الساعة 2 ظهرا .









نشرت الصفحة الرسمية الإدارة العامة للوافدين منشورا عبر موقع فيسبوك قالت فيه: "قاعدة البيت مش يعني حبسة.. قاعدة البيت حماية لك ولغيرك.. إنت عندك طاقة وإمكانيات مش عند أي حد...وكمان عندك أفكار تفوق أي حد. عبر عنها برسمك وأدخل مسابقة الرسم اللي عملناها لك. برسمك عبر عن اللي في نفسك".









وأضافت: "تقدر تعرض رسمك علي الصفحة والرسم صاحب أعلي تصويت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة. أخر ميعاد لإرسال الرسومات هيكون 31/03 الساعة 2ظ وأخر ميعاد للتصويت يوم 02/04 الساعة 2 ظ. خلي أصحابك وعائلتك كلهم يصوتوا لك زتكون إنت الفائز" .









واشارت الإدارة إلى أن "المواضيع المقترحة للمسابقة: عيد الأم – كورونا غير شكل العالم – ألام وأحلام الشعوب #إحنا_معاك_وإنت_في_بيتك #خليك_في_بيتك_خليك_في_أمان



