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توك شو

هذا المكان يشهد أعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا بـ مصر .. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 03:43 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور حسام فتحي طبيب بمستشفي العزل الصحي بمركز ومدينة إسنا، إن عملهم في المستشفى يبدأ عند تشخيص المريض والتأكد بأنه مصاب بفيروس كورونا.


وأضاف الدكتور حسام فتحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه يتم إبلاغ المستشفى بالحالات المصابة ويتم التواصل معهم، وينتظر الفريق الطبي الحالات في الطوارئ، ويتم فحصهم حال دخولهم مستشفى العزل.


وتابع طبيب بمستشفى العزل الصحي بمركز ومدينة إسنا، أنه بعد الفحص الكامل للمريض يتم تصنيف الحالات من خفيفة ومتوسطة وشديدة، مشيرا إلى أن المستشفى يشهد أعلى نسبة شفاء من الفيروس في مصر.


وأوضح حسام فتحي أنه يتم علاج المصابين بفيروس كورونا بالبرتوكول الذي وضعته وزارة الصحة بالإضافة إلى بعض الأشياء التدعيمية من جانب التغذية والجانب النفسي للمريض.


وأشار إلى أن المناعة جزء هام جدا للقضاء علي فيروس كورونا، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أي أدوية لعلاج الوباء، موضحا أن مستشفى عزل إسنا تطبق بروتوكول وزارة الصحة بدقة عالية وهذا يعتبر نجاحا لهم.

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