الحضري: بكيت لما كنت رقم 3 فى أمم أفريقيا بالجابون

كشف عصام الخضري حارس منتخب مصر الأسبق عن كواليس مشاركته في بطولة أمم إفريقيا بالجابون 2017.





وأضاف خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "ذهبت إلى كأس الأمم في الجابون عام 2017، وأخبروني أنني رقم 3 في المشاركة، ولا أعرف من هو الحارس الأساسي، وتقبلت القرار بالبكاء ومع ذلك ربنا كرمني وشاركت بشكل أساسي بعد إصابة الحارسين".





وتابع :" قولت لأحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر في ذلك الوقت خليك في حالك أنت مدرب وأنا لاعب".





وأكد عصام الحضري أنه لايمتلك أصدقاء من داخل مجال كرة القدم قائلا: "مفيش عاطفة في كرة القدم ".