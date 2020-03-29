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رياضة

الحضري: بكيت لما كنت رقم 3 فى أمم أفريقيا بالجابون

الأحد 29/مارس/2020 - 01:19 ص
حسام الحارتي
كشف عصام الخضري حارس منتخب مصر الأسبق عن كواليس مشاركته في بطولة أمم إفريقيا بالجابون 2017.

وأضاف خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "ذهبت إلى كأس الأمم في الجابون عام 2017، وأخبروني أنني رقم 3 في المشاركة، ولا أعرف من هو الحارس الأساسي، وتقبلت القرار بالبكاء ومع ذلك ربنا كرمني وشاركت بشكل أساسي بعد إصابة الحارسين".

وتابع :" قولت لأحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر في ذلك الوقت خليك في حالك أنت مدرب وأنا لاعب". 

وأكد عصام الحضري أنه لايمتلك أصدقاء من داخل مجال كرة القدم قائلا: "مفيش عاطفة في كرة القدم ".
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