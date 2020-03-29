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اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020‎

الأحد 29/مارس/2020 - 06:31 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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أحمد علام

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020  تباينًا في السوق الكويتي.

 وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.


سعر الدينار الكويتي 

 سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.19 دولار أمريكي

 

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.14 جنيه مصري 

 

سجل سعر  1 يورو = 0.34دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.86يورو

 

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,56 جنيه استرليني

 

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.47 دولار كندي

 

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.18 دولار استرالي

 

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 345.06ين ياباني

 

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.083 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.00 ريال سعودي 

 

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 175.77جنيه سوداني

 

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.63 ريال قطري

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