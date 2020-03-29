محمد النجار يكتب: كورونا والبُعد الخامس

عدد من الوقفات:

بعيدًا عن التورط في تبني أحد القولين في مسألة كورونا، تلك المسألة الشائكة المربكة، التي حيرت العالم بأسره، وجعلته بأطرافه المترامية البعيدة الشاسعة كما لو كان بما فيه ومن عليه، مجرد كرة صغيرة مكشوفة وعارية تحركها قوة متناهية في الخفاء متعاظمة في البطش، إنني الآن لست متحمسًا لترجيح قول على آخر فيما يتعلق بأسباب ظهور ذلك الوباء، لأننا في النهاية لا نملك من المعلومات المؤكدة ما يؤيد هذا القول أو ذاك. لكن الحقيقة البارزة أننا أمام حدث يجب أن نستخلص منه الدروس، وأن نقف حياله عدة وقفات.





فإن الخطيئة الكبرى عندي هي أن نتصور أن هذا الكائن الدقيق الفتاك قد أعمل في البشرية معاوله بعيدًا عن أقدار الله.





حتى ولو قيل أنه فيروس مُخلَّق، فإنه يبقى في النهاية في صورته الأولى قبل تطويره خلق من خلق الله، ويبقى له من الأثر على البشرية كلها ما ينبغي أن تكون معه حياتنا بعده مختلفة عن حياتنا قبله لا سيما في علاقتنا بالله.





اليهودي والمشارب الثلاثة:

لقد أعجبني خبر موثق بفيديو نشرته بعض مواقع الأخبار قبل قليل من كتابتي لهذا المقال، فيه أن يهوديًا (متطرفًا) يستعين بالقرآن الكريم داخل متجره، وعندما سألوه عن سبب ذلك، رد بأغرب إجابة يمكن أن يتفوه بها يهودي، قال: "للوقاية من كورونا".





أخشى أن يكون هذا المعنى الذي استخلصه اليهودي غائبا عن جموع البشرية، وأخشى كذلك أن تكون هذه الإفاقة من ذلك الرجل مجرد إفاقة عابرة مؤقتة، فلقد حدثنا القرآن الكريم أن هذا هو دَيْدَانُ البشرية حين تقع في المآزق والأزمات، فهي في مواقفها من تلك الكوارث على مشارب ثلاثة: المشرب الأول هو مشرب الجموع الغفيرة (أكثر الناس)، والمشرب الثاني هو مشرب الجموع الصغيرة (قليل ما هم)، والمشرب الثالث هو مشرب الآحاد من الناس، الذين انتقلوا من الضلال إلى الهداية بدلالة الكارثة.





فأما أهل المشرب الأول: فهم الذين ينظرون إلى الأمور من مطلق مادي صرف، لا يتعدون الأبعاد المنظورة للأشياء، ولا يحكمون على الأمور إلا في ضوء اللحظة المعاشة، بعيدًا عن الاتعاظ بالسابق أو العمل للاحق، مع أن تاريخ السابقين وآثارهم ليؤكدا لنا معًا أن مثل هذه الكوارث لا يخرج منها فائز في النهاية إلا من نظر إليها نظرًا شاملًا، وعالج أبعادها المنظورة وغير المنظورة بفهم شامل وكامل.





لعلهم يتضرعون:

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44)} (سورة النعام، آيات 44:42).





يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات، {بِالْبَأْسَاءِ} يعني الفقر والضيق في العيش، {وَالضَّرَّاءِ} هي الأمراض والأسقام والآلام، {لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ} أي يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون، {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} يعني من الشرك والمعاصي.





ونلاحظ هنا أن تعبير القرآن عن هؤلاء الغافلين عن رسائل الله لهم فيما يأتيهم من أوبئة وبلايا، لا يشعرنا بأنهم قلة، بل هم (أُمَم) صحيح أنهم من السابقين، لكن الإنسان هو الإنسان، والتاريخ يعيد نفسه، ولذلك تجد في سورة يونس تصوير غاية في النفاسة يصف حال أكثر الناس مع الله في كل زمان ومكان، فيقول: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24)} (سورة يونس، آيات 24:22)، فهؤلاء الذين تمكن الغباء من أرواحهم، واستحكم ضيق الأفق في بصائرهم، موجودون في كل زمان ومكان، عندنا وعند أسلافنا ومن يأتي بعدنا، إنهم الذين يرون الدنيا هي كل شيء، وما وراءها من شيء، لذلك فهم يعدُّون هذه الكوارث مجرد ظواهر طبيعية أو بيئية أو نحو ذلك، لا يرون مطلقًا أنها يمكن أن تكون رسائل من الخالق لخلقه، لينتبه الغافل ويرجع الضال ويفيق السكران. هذا هو حال كثير من الناس في كل الأديان والأجناس، لا نزكي أحدًا على أحد في هذا الباب، لآن الله قال: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ} (سورة النساء، آية123)، فأقدار الله لا تحابي أحدًا، {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (سورة النساء، آيات 125:123).









سفراء الحق وشهوده:

هؤلاء هم أهل المشرب الثاني، إنهم الجموع الصغيرة، القلة المؤمنة، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض أحاديثه بأنهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، هؤلاء قد يكونوا قلة في عددهم بالنسبة لمجموع أهل الأرض، لكنهم هم في الحقيقة ورثة الجنة في الآخرة، لأنهم هم أهل المعرفة الحقة في الدنيا، منهم علماء وعباقرة، ومنهم أيضًا عامة لا يؤبه لهم، فكما أن للغفلة نصيب وافر من جموع الناس على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم وألوانهم، فكذلك نور الهداية لم يستثن من الجموع صنفًا إلا أصاب منه بعضه، ليكونوا سفراء في الدنيا للحق عند الباقين، وشهداء عليهم يوم الدين.





زلزال الحق كاشف:

بقي أن نعرف أن أهل المشرب الثالث هم أفراد، كانوا في أول أمرهم عن الحق بعيدين، إما لشبهة في عقولهم، أو غفلة في قلوبهم، أو هوى في أنفسهم، كانوا مع أهل المشرب الأول في خندق واحد، يتترسون بهم، ويتقوون بضلالهم، لقد زادهم ذلك طغيانًا على طغيانهم وإصرارًا على غيهم، على نحو ما وصف الله تعالى تلك الفئة العربية التي كانت تعوذ بالجن إذا مرت بواديهم قال: {فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} (سورة الجن، آية6)، فكلما تعوذوا بهم زاد اليقين في قلوب الجن أنهم الأفضل وزاد الذعر في قلوب الإنس فيتمسكون بالتعوذ ويستديمون عليه، هي بذرة الضلال تُرْوَى بماء الغفلة، لكنَّ بعض هؤلاء تكون فيه بذرة الخير نابتة أيضًا، رغم استبساله في إخفاء برعمها، وكسر ساقها، حتى إذا ما قست عليه الأقدار في موقف لم يجد له ملجأ يلتجئ إليه فيه إلا الله، أو وقعت بالجموع حوله زلزلة، فهاب أن يناله من بأسها، عند ذلك يظهر طيب أصله ويظهر الخير الذي جهد دهرًا في طمسه وإخفاءه، وإذا به تتبدل أحواله وتخضع للحق نفسه، فتتحول الشبهة في عقله إلى دلالة، وتنقلب الغفلة إلى أوبة وإنابة، وتستقر مكان الهوى في نفسه الهداية، ربما (كحال اليهودي مع القرآن) نسأل الله له ذلك.









البُعْدُ الخامس:

إن العَالَمَ كل العالم قد اتخذ من الإجراءات والتدابير ما يحمي الإنسانية من وباء الكورونا، كل بحسب إمكاناته، وذلك فرض واجب، لكن أين باقي الواجبات التي تَحَتَّمَ على العقلاء أن يقوموا بها، لقد واجهة كثير من الحكومات ذلك الخطر بحسم وعزم، في أبعاده الأربعة، فحاصرته طولًا وعرضًا وارتفاعًا وزمانًا، ولكن بقي البُعد الخامس.









لقد سيطروا على انتشاره بين الدول، وسيطروا على انتشاره بين الأفراد على مستوى كل دولة منفردة، وحاصروه بالتوعية بأسباب انتشاره وسبل الوقاية منه والتوقي من مصادره، بل أبدعوا غاية الإبداع في السيطرة عليه في بُعْدِه الرابع، فحددوا في بعض الدول الزمن الذي ستعود فيه الحياة إلى طبيعتها، ويعلنون فيه نهايته على أرضهم، (على الأقل في الوقت الرهن)، إنه بلا شك إنجاز بشري عبقري، واجب وحتمي، لكنه ليس كل شيء، فلا يزال أمام البشرية تحدٍ أعظم، ربما هو أسهل بكثير في أدواته وتكاليفه، ولكنه أعظم في آثاره.







