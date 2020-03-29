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اقتصاد

خدمات يقدمها مركز المستثمرين بالعامة للاستثمار

الأحد 29/مارس/2020 - 08:31 ص
الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
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علياء فوزى
تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمر، من خلال مركز خدمات المستثمرين تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة له بحسب الموقع الرسمى للهيئة.

ويقدم المركز العديد من الخدمات للمستثمرين سواء في مرحلة تأسيس الشركات أو خدمات ما بعد التأسيس.

ويقع المقر الرئيسي لمركز خدمات المستثمرين في القاهرة وقامت ​وزارة الاستثمار بافتتاح فروع له بجميع أنحاء مصر لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

ويوجد اليوم ثمانية فروع لمركز خدمات المستثمرين في: القاهرة، وإسكندرية، وأسيوط، وإسماعيلية والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وسوهاج، وجمصة​.

ويستعرض صدى البلد الخدمات التي يقدمها المركز:

أولًا: خدمات التأسيس:

تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات ، حيث يتم تأسيس الأشكال الآتية من الشركات:

1ـ الشركات المساهمة.

2ـ الشركات ذات المسئولية المحددة.

3ـ شركات التوصية بالأسهم.

4ـ شركات الأشخاص (توصية بسيطة – تضامن).

5ـ المنشآت الفردية.

ثانيا : خدمات ما بعد التأسيس

1.خدمات قانونية

اعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية / غير العادية،  إصدار قرارات بالتعديلات القانونية بالعقد والنظام الأساسي،  تغيير الشكل القانوني (الاندماج والتقسيم والتحول لنظام الاستثمار الداخلي)، تصفية الشركات، التصديق على محاضر مجلس الإدارة.

​ 2.الخدمات الفنية
إصدار شهادات سنوية للاستيراد والتصدير، اعتماد الفواتير (الاستيراد/التصدير)، توصيات الإفراج الجمركي (تطبيق الفئة الجمركية الموحدة 5% على الآلات والمعدات اللازمة لبدء النشاط)، توصيات إعفاء عقود الأرض والقروض والرهن من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، توصيات لجهات خارجية.

3. الخدمات الحكومية توصيات منح الإقامة للأجانب، توصيات منح وتجديد تراخيص العمل للأجانب،  توصيات استقدام عمالة/ تابعات، الموافقة على مكاتب التمثيل )قيد- تعديل – شطب(، الموافقة على فروع الشركات الأجنبية )قيد- تعديل – شطب(   توصيات أخرى.

4.النشر في صحيفة الاستثمار:

نشر العقود والنظم الأساسية للشركات، نشر تعديلات القرارات والنظم الأساسية للشركات، نشر بعض القرارات الخاصة وتوثيق نسخ صحيفة الاستثمار لاعتمادها بوزارة الخارجية.

5.خدمات الإعفاءات الضريبية:
تشكيل واعتماد لجان بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذي للشركات، الإعفاء الضريبي التلقائي للشركات وإصدار شهادات التمتع بالإعفاء الضريبي.

وتبلغ الجهات الممثلة بالمجمع 43 جهة، تخدم المستثمر سواء في مرحلة تأسيس الشركات أوفي مرحلة بعد التأسيس.

يشار الى أن مركز خدمات المستثمرين بالهيئة انشئ بقرار جمهورى رقم 79 لسنة 2002 نص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة, على أن يكون للوزارات المعنية بالاستثمار ممثلين مفوضين مركز خدمات المستثمرين لانجاز الخدمات المطلوبة.
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