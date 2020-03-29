إمام يخالف تعليمات الأوقاف ويغسل متوفى داخل مسجد بـ دمياط

وأعلن وكيل الوزارة، ان المديرية لتزمة بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، مشيرا الى، إحالة إمام مسجد الرحمن بمنطقة المطري التابع لمركز دمياط للتحقيق العاجل، بسبب مخالفته تعليمات وزارة الأوقاف والسماح باستخدام مغسلة المسجد في تغسيل وتكفين متوفي من المنطقة.





وشدد محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف على إغلاق المساجد في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة وتطبيقا للخطة التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.