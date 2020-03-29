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محافظات

إمام يخالف تعليمات الأوقاف ويغسل متوفى داخل مسجد بـ دمياط

الأحد 29/مارس/2020 - 03:31 ص
إمام يخالف تعليمات
إمام يخالف تعليمات الأوقاف ويغسل متوفي داخل مسجد بـ دمياط
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زينب الزغبي
أحال محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إمام مسجد للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بسبب تغسيل متوفي داخل مغسلة المسجد. 

وأعلن وكيل الوزارة، ان المديرية لتزمة بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، مشيرا الى، إحالة إمام مسجد الرحمن بمنطقة المطري التابع لمركز دمياط للتحقيق العاجل، بسبب مخالفته تعليمات وزارة الأوقاف والسماح باستخدام مغسلة المسجد في تغسيل وتكفين متوفي من المنطقة.

وشدد محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف على إغلاق المساجد في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة وتطبيقا للخطة التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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