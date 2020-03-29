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فن

نبيل شعيل يبعث برسالة للجيش السعودى على إنستجرام

الأحد 29/مارس/2020 - 01:37 ص
نبيل شعيب
نبيل شعيب
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اسماء الحسيني
 نشر الفنان نبيل شعيب صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اعتزازًا وفخرا بالجيش السعودى والأطباء لمجهوداتهم العظيمة تجاه الوطن ومكافحتهم لفيروس كورونا .

وكتب نبيل على الصورة : "عين عالشعب وعين عالحد السعودية اللهم حصن بحصنك الحصين وحبلك المتين ، من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعبث العابثين وغدر الخائنين".

وتفاعل الكثير من متابعيه بالدعوات للشعب السعودى وغيره من الشعوب العربية مع بعض النصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وطرح نبيل شعيل العام الماضي ميني ألبوم جديد بعنوان "أفارق" يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بأغنية "أفارق" ثم الشاعر الغنائي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية "عزة النفس" والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية "نعم ممكن".
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