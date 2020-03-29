طريقة عمل صدور الدجاج بالفلفل الحار المغذي

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة سريعة لعمل صدور دجاج بالفلفل الحار ،بمذاق لا يقاوم ومغذي .
مقادير دجاج بالفلفل الحار
500 جرام صدور دجاج مكعبات
3 ثمرة فلفل حار أحمر حلقات
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 بصلة كبيرة مفرومة
1 ثمرة طماطم مفرومة
3 فص ثوم مفروم
ملح فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم
1 ثمرة بطاطس مكعبات مسلوقة
2 كوب مرقة دجاج
التقديم
توست محمص أوراق نعناع
طريقة تحضير دجاج بالفلفل الحار
* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوح جيدا
* ثم يضاف الفلفل الحار ثم تضاف صدور الدجاج المقطعة
* ثم تتبل بالملح والفلفل والنعناع المفروم ويقلب الخليط جيدا
* ثم تضاف صلصة الطماطم والطماطم المفرومة وتقلب جيدا لمدة دقيقة
* ثم تضاف البطاطس المسلوقة نصف سلقة وتقلب جيدا ثم تضاف المرقة
* وتترك حتى تمام النضج وتقدم