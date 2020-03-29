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مرأة

طريقة عمل صدور الدجاج بالفلفل الحار المغذي

الأحد 29/مارس/2020 - 04:03 ص
صدور دجاج بالفلفل
صدور دجاج بالفلفل الحار
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة سريعة لعمل صدور دجاج بالفلفل الحار ،بمذاق لا يقاوم ومغذي .
 
مقادير دجاج بالفلفل الحار

500 جرام صدور دجاج  مكعبات
3 ثمرة فلفل حار أحمر حلقات
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
1 بصلة كبيرة  مفرومة
1 ثمرة طماطم  مفرومة
3 فص ثوم مفروم 
ملح فلفل أسود 
1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم 
1 ثمرة بطاطس مكعبات مسلوقة
2 كوب مرقة دجاج 
التقديم
توست محمص أوراق نعناع 

طريقة تحضير دجاج بالفلفل الحار

* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوح جيدا

* ثم يضاف الفلفل الحار ثم تضاف صدور الدجاج المقطعة

* ثم تتبل بالملح والفلفل والنعناع المفروم ويقلب الخليط جيدا

* ثم تضاف صلصة الطماطم والطماطم المفرومة وتقلب جيدا لمدة دقيقة

* ثم تضاف البطاطس المسلوقة نصف سلقة وتقلب جيدا ثم تضاف المرقة

* وتترك حتى تمام النضج وتقدم
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