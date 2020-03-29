نبيلة مكرم تكشف خطة عودة المصريين العالقين بالخارج.. فيديو

أنه لابد من الرد على المواطن المصرى فى أى وقت ليشعر ان الدولة تهتم به. قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة إن هناك الكثير من المصريين العالقين فى الخارج، مؤكدة





واضافت نبيلة مكرم ، في مادخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم": "وظيفتنا تحتم علينا ان نكون مع ابنائنا فى الخارج على مدار الساعة".









واشارت وزيرة الهجرة إلى ان السعودية وافقت لـ مصر للطيران لإرسال طائرتها لعودة المصرين العالقين فى المدينة والرياض والدمام وجدة وابها، وأغلبهم كان فى عمرة او زيارة.





وتابعت وزيرة الهجرة ، ان ذلك يرجع للعلاقات التاريخيه وعلاقه الصداقه، الى جانب العوامل الانسانية التى تربط البلدين، موجهة الشكر لدولة الكويت لانها قرار مد الاقامات للعاملين والزائرين حتى لا يفقدون عقد عملهم هناك.



