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توك شو

نبيلة مكرم تكشف خطة عودة المصريين العالقين بالخارج.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 07:29 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة إن هناك الكثير من المصريين العالقين فى الخارج، مؤكدة أنه لابد من الرد على المواطن المصرى فى أى وقت ليشعر ان الدولة تهتم به.

واضافت نبيلة مكرم، في مادخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم": "وظيفتنا تحتم علينا ان نكون مع ابنائنا فى الخارج على مدار الساعة".


واشارت وزيرة الهجرة إلى ان السعودية وافقت لـ مصر للطيران لإرسال طائرتها لعودة المصرين العالقين فى المدينة والرياض والدمام وجدة وابها، وأغلبهم كان فى عمرة او زيارة.

وتابعت وزيرة الهجرة ، ان ذلك يرجع  للعلاقات التاريخيه وعلاقه الصداقه، الى جانب العوامل الانسانية التى تربط البلدين، موجهة الشكر لدولة الكويت لانها قرار مد الاقامات للعاملين والزائرين حتى لا يفقدون عقد عملهم هناك.

واكدت ان الامارات قررت مد الاقامات للمصريين، مشيرة إلى أنه تقرر منحهم فرصة التواصل مع وزارة الخارجيه الامارتية عبر الموقع الالكترونى لكى  يسجلوا بياناتهم وتسهيل عودتهم مرة اخرى الى الامارات.
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