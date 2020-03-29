برلماني: لو عبرنا أزمة كورونا سنكون الدولة الوحيدة القادرة على استكمال التنمية

قال ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب، إن الانتقال بين المحافظات عن طريق وسائل المواصلات يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة في انتشار فيروس كورونا، ويجب أن يكون التنقل فقط عند الضرورة القصوى.





برنامج التاسعة على القناة الأولى ، أن مصر لو استطاعت أن تعبر مرحلة فيروس كورونا بسلام سنكون الدولة الوحيدة القادرة على استكمال مراحل التنمية التي بدأنا فيها، لأننا نستطيع أن نقود هذه المرحلة بشكل مرتب ومنضبط. وأوضح ماجد ابو الخير، عبر





واستطرد ماجد أبو الخير، أن الدولة المصرية قادرة على احتواء الأزمة ويجب علينا دعمها، وأن نكون واثقين في قرارات الدولة التي من شأنها حماية المواطن.





من جانبه قال ميشيل حليم المحامي بالنقض، إن منظمة الصحة العالمية صرحت بأن مصر أقل الدول الاصابة بفيروس كورونا وبالتالي لا يجب وقف الحركة بين المحافظات حتي لا نضيق الحركة علي المواطنين، كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاد باستجابة الناس للإجراءات التي وضعت.





وتابع ميشيل حليم، أن حظر التنقل بين المحافظات يمنع تنقل البضائع، ويمنع أيضا الأهالي من الاطمئنان على بعضهم، ولا يصح أن نقوم بمنع الحركة تماما، لأن هذا سيترك أثرا نفسيا على المواطنين.