محافظ البحيرة يتابع تطبيق قرار الحظر بشوارع دمنهور.. صور

أكد اللواء هشام آمنة أن محافظة البحيرة تعمل على قلب رجل واحد فى شتى القطاعات والتزام المحال وامتثال المواطنين لتطبيق قرار الحظر الأمر الذى يعكس الوعى والحرص الكبير للمواطنين والسلوك الايجابى لديهم خلال تنفيذ كافة القرارات الاحترازية التى تقوم بها الدولة، حرصا على أمنهم وسلامتهم، مشيدا بحاله الالتزام بحظر التجوال وغلق المحال والكافتريات وسط تواجد شرطى لتطبيق القانون ضد المخالفين.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء المحافظ سيرا على الأقدام والتى رافقه خلالها م حازم الاشمونى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد بدر السكرتير المساعد، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق حظر التجوال بشوارع مدينة دمنهور.





وأشار المحافظ إلى قيام جميع رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى بتنفيذ حملات وجولات مماثلة كلًا فى موقعه لتطبيق القرارات الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة.