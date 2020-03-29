بطريقة كوميدية.. ويزو تعقم ألعابها

نشرت الفنانة دينا محسن "ويزو" فيديو جديد لها بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام وظهرت فيه وهى تعقم ألعابها ولكن بطريقتها الخاصة، وكتبت على الفيديو "اللعب ده أحلى حاجة فالدنيا".





وجاءت أبرز التعليقات من متابعيها كالأتى : والله انتى جميلة وسكر ودايمًا دمك خفيف - أحلى حاجة فالدنيا اللعب مفيش كلام 😂-سكككر ربنا يحميكى ويحفظلك اسماعيل يا حبيبتي.









يذكر أن ويزو شاركت في عروض "مسرح مصر" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم الفرقة "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر".









كما شاركت أيضًا فى فيلم "جيران السعد" بطولة سامح حسين والراحلة ميرنا المهندس.