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منوعات

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:01 ص
شفاء عجوز 101 عام
شفاء عجوز 101 عام
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عزة عاطف
رغم الشائعات التي تتردد بأن إيطاليا تضحي بكبار السن، تعافى رجل إيطالي يبلغ من العمر 101 عام من فيروس كورونا نهائيًا بعد تلقيه العلاج وفقًا لصحيفة الدايلي ميل.


وُلد بي عام 1919خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي أودت بحياة 50 مليون شخص حول العالم، وقد أصبح الآن أحد كبار السن الذين تعافوا من كورونا حول العالم.
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قالت جلوريا ليزي نائبة عمدة مدينة ريميني إن الرجل خرج من المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع وعاد إلى عائلته. 


يأتي شفاؤه على الرغم من أن الفيروس خطير بشكل خاص على كبار السن وذوي المشاكل الصحية. 


ووفقًا للمعهد الوطني للصحة في إيطاليا فإن ما يقرب من 86% من الوفيات بين المصابين بالفيروس التاجي حدثت في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.   


تأثرت إيطاليا بشكل خاص بالفيروس، فقد شهدت البلاد أكثر من 86 ألف حالة إصابة لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وتوفي 9134 شخصًا.  

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