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محافظات

محافظ بني سويف يضبط صيدلية وعيادة أسنان مخالفة

الأحد 29/مارس/2020 - 05:06 ص
محافظ بني سويف يضبط
محافظ بني سويف يضبط صيدلية وعيادة أسنان مخالفة
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محمد عبد الحليم
تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظة بني سويف" مركزي ببا والفشن، لمتابعة حظر انتقال المواطنين من7 مساء وحتى 6 صباحا، وتنفيذ قرار غلق المحال التجارية والحرفية من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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وامتدت جولة المحافظ إلى القرى، وتفقد تنفيذ الاجراءات والقرارات بعدد من القرى بالمركزين منها قرى هلية وسدس الأمراء وأبسوج وغيرها من قرى المركزين ، درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها رجال الشرطة.

حرص المحافظ على متابعة اجراءات ضبط صيدلية مخالفة بقرية سدس ، حيث تم ضبط أدوية تأمين صحي بها ، وأدوية مدعمة تم تخزينها،بجانب ضبط مخزنين أدوية غير مرخصين تابعين للصيدلية بهما أدوية ومستلزمات طبية ،فضلا عن ضبط عيادة أسنان وتعقيم "تابعة أيضا لنفس الصيدلية " غير مطابقة للاشتراطات  الفنية المعتمدة من وزارة الصحة،وتم التحفظ على كميات الأدوية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة بمعرفة العلاج الحر والصيدلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا  الشأن . 

استوقف المحافظ أثناء خط سيره  بالطريق الدائري ببا ، مقهى به بعض المواطنين ، حيث استفسر منهم عن سبب تواجدهم وانارة المقهى ، موجها بتحرير محضر مخالفة لها ، مشددا على المتابعة لها بشكل دائم لضمان غلقها بشكل دائم ، واستوقفت الشرطة المرافقة للمحافظ بعض المواطنين الذين تصادف مرورهم  ببعض القرى أثناء الجولة ، للاتسفسار منهم عن سبب خروجهم ، وتم التأكد من أن الأسباب من المسموح بها ، حيث أهاب  المحافظ بالمواطنين أهمية الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج الا للضرورة.

وأشار المحافظ  إلى أنه تم تخصيص  رقم على الواتس آب (01552190365)  لتلقي بلاغات المواطنين عن أية مخالفة للقرارات والاجراءات الاحترازية ، وكذا مخالفة الأسواق والتلاعب في الأسواق والغش التجاري  ، بجانب الخط الساخن 114 لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم في كل القطاعات والمجالات . 
 
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