الهدوء يسود شوارع شبرا الخيمة في حظر التجوال.. فيديو





ورصدت عدسة صدى البلد خلو الشوارع بشبرا الخيمة من المواطنين والتزامهم منازلهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ووعيهم بمخاطر النزول للشوراع.





يذكر مجلس الوزراء أقر بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة السابعة مساء، وحتي السادسة صباحا وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثني من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.





كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس أو الغرامة التي تصل إلى 4 آلاف جنيه مصري ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.





يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 40حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلي576 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 6حالات وفاة جدد كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلي 121‪حالة حتي الآن





التزم أهالي منطقة شبرا الخيمة بحظر التجوال بالشوارع الذي أقره مجلس الوزراء لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.