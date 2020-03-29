AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الهدوء يسود شوارع شبرا الخيمة في حظر التجوال.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 04:37 ص
الهدوء يسود شوارع
الهدوء يسود شوارع شبرا الخيمة في حظر التجوال
Advertisements
مصطفي كرم- ندي حمدي - صلاح مهدي
التزم أهالي منطقة شبرا الخيمة بحظر التجوال بالشوارع الذي أقره مجلس الوزراء لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة صدى البلد خلو الشوارع بشبرا الخيمة من المواطنين والتزامهم منازلهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ووعيهم بمخاطر النزول للشوراع.

يذكر مجلس الوزراء أقر بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة السابعة مساء، وحتي السادسة صباحا وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثني من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.

كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس أو الغرامة التي تصل إلى 4 آلاف جنيه مصري ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.

يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 40حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلي576 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 6حالات وفاة جدد كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلي 121‪حالة حتي الآن 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات أمنية مكثفه بشارع الهرم وضبط المخالفين لقرار الغلق.. فيديو

التزاماً بتعليمات الحكومة.. شوارع وسط البلد خالية من المواطنين.. فيديو

مش بعمل كده كتير.. نبيل الحلفاوي يوجه طلباً لمتابعيه بسبب حظر التجول.. شاهد

إيمان الحصري لمتابعيها: الكلاب والقطط مبتنقلش فيروس كورونا

شاهد.. فيديو ساخر يشعل السوشيال ميديا

لا تهاون مع المخالفين.. دوريات أمنية تجوب شوارع الجيزة مع بدء حظر التجوال

ترشيحاتنا

ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في الصين

هبة مجدى تسترجع ذكرياتها مع الراحل عبد المنعم مدبولي

الصحة: عزلنا قرى في حوالي 10 محافظات لمنع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

سيناريو مخطط.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة عمرو وردة بعد الفيديو الإباحي

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق

الشخير يؤثر سلبا على العلاقة الحميمة.. إليك أفضل 5 طرق للتخلص منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على وشك إعلان الطوارئ.. اليابان تسجل 63 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق