محافظ المنيا يقود حملة لتعقيم المنشآت الخدمية خلال فترة الحظر

قاد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، حملة للتعقيم والرش والتطهير لعدد من المنشآت الحكومية والقطاعات الخدمية والشوارع والأحياء والميادين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، محمد سيد رئيس المدينة، والمهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.



قال المحافظ، إن أعمال التطهير شملت عددا من القطاعات الخدمية منها محطة السكة الحديد ومعهد الأورام، وكذلك مجمع المواقف بمنطقة الاخصاص وعدد من الأماكن العامة.



أكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.



أوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ناشد المحافظ، جميع المواطنين بعدم النزول للشوارع والالتزام التام بساعات الحظر مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتي اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

