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فن

شاهد.. رقص لقاء الخميسي في الحجر الصحي

الأحد 29/مارس/2020 - 01:29 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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محمد نحلة

نشرت لقاء الخميسي  فيديو عبر صفحتها على "إنستجرام"،  وظهرت من خلاله وهى ترقص على أغنية bella لمغنى الراب الشهير Gims، أثناء قضائها فترة الحجر الصحي لتجنب فيروس كورونا.


وكانت قد وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة إلى الأطباء الذين يبذلون قصارى جهدهم لمواجهة فيروس كورونا وعلاج المصابين.


وكتبت لقاء الخميسي، عبر حسابها على إنستجرام": رسالة حب إلى الجيش الخفي اللي بيسهر لراحتنا وعلاجنا وصحتنا،وجميع الطاقم الطبي في انحاء مصر، ربنا يحفظكم ويوفقكم جميعا.


وكانت الفنانة لقاء الخميسي نشرت مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام توصى فيه المواطنين بالالتزام بالبقاء في المنازل معلنة تكفلها بمصاريف عدد من الأسر المصرية لتنقل تحديها إلى الفنانة ريهام حجاج ورانيا يوسف وخالد سليم وأحمد صلاح حسنى، وحاز الفيديو على إعجاب واسع بين متابعيها.
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