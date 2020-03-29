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رئيس نقابة أصحاب المعاشات: لا بد من التفرقة بين الإنسان المظلوم والمضحوك عليه.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 03:04 ص
سعيد الصباغ
سعيد الصباغ
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ريهام فيكتور
قال سعيد الصباغ ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن هناك خديعة كبرى صدقها الناس وبدأت تتعامل معها على أنها حقيقة، وهي أن الـ 10 مليون من أصحاب المعاشات لهم الحق فى العلاوات.


وأضاف " الصباغ " في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا بد من التفرقة بين الإنسان المظلوم والانسان المضحوك عليه.


وأشار رئيس النقابة لأصحاب المعاشات، إلى أن من له حق فى هذه العلاوات من أصحاب المعاشات هم فقط العاملون بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام والحكومة ومن اشترك فى القطاع الخاص.


وتابع رئيس النقابة لأصحاب المعاشات أن من اشترك فى القطاع الخاص على علاوات نمطية منهم 11 مليون شخص المستحقيين منهم على العلاوات الخمسة وأغلبهم عاملين بشركات البترول وعددهم 300 ألف.

وأكد أن البعض حاول المتاجرة بقضية المعاشات سياسيًا، مشيرا إلى أن العلاوات يتم تدرجها وصرف الأثر الرجعى وهو فى حدود 60 شهرا لكل شخص.
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