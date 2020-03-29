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تعليم

وزير التعليم يوجه رسالة جديدة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة : ماتخافوش

الأحد 29/مارس/2020 - 05:02 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لطمأنة طلاب الثانوية العامة القلقين من فكرة إصرار الوزارة على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التربية والتعليم : أقول لجميع طلاب الثانوية العامة اطمئنوا وتأكدوا أنه لن تعقد الدولة المصرية أي امتحانات في اللجان على الأرض، إلا إذا كانت مسئولة ومطمئنة تماما من عدم وجود أي خطر يهدد صحة الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم :  إحنا بنفكر في ده يوميا، وكل أجهزة الدولة ستتكاتف وتتعاون من أجل تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية صحيا بإجراءات جادة جدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الامتحانات سوف تعقد في لجان مؤمنة بشكل مختلف جدا هذا العام ، حيث ستكون مؤمنة ضد كل شئ سلبي مثل التسريبات والغش بالإضافة لأنها ستكون مؤمنة صحيا ضد الأمراض المعدية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن اللجان ستكون مجهزة بآليات لعزل أي طالب عنده أي أزمة صحية ، وسيتم فرض مسافات اكبر بين الطلاب في اللجنة الواحدة.

وقال وزير التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لن يحاسبوا في الامتحانات إلا على المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 .
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