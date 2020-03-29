وزير التعليم يوجه رسالة جديدة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة : ماتخافوش

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لطمأنة طلاب الثانوية العامة القلقين من فكرة إصرار الوزارة على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير التربية والتعليم : أقول لجميع طلاب الثانوية العامة اطمئنوا وتأكدوا أنه لن تعقد الدولة المصرية أي امتحانات في اللجان على الأرض، إلا إذا كانت مسئولة ومطمئنة تماما من عدم وجود أي خطر يهدد صحة الطلاب.





وأضاف وزير التربية والتعليم : إحنا بنفكر في ده يوميا، و كل أجهزة الدولة ستتكاتف وتتعاون من أجل تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية صحيا بإجراءات جادة جدا.



