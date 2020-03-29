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مرأة

بـ3 خطوات.. تجنب الإصابة بـ فيروس كورونا في عيادات الأسنان

الأحد 29/مارس/2020 - 02:30 ص
عيادات الاسنان وفيروس
عيادات الاسنان وفيروس كورونا
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آية التيجي
أكد طبيب الأسنان أحمد عصام ماضي أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بالقصر العيني، أنه يجب أن تتمتع عيادات طبيب الأسنان في الوقت الحالي بمكفاءة مكافحة العدوى.

وقال عصام، إنه دائما ما يتهم طبيب الأسنان بأنه بؤرة لنقل الأمراض بين الناس، ولا يقتصر الأمر على المرضى فقط بل يكون الطبيب ذاته في خطر الإصابة بأي مرض، إذا لم يهتم بتطبيق نظام مكافحة العدوى على أكمل وجه.

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وأكد عصام، أن انتشار فيروس كورونا التاجي اصبح يُهدد العالم، والذي وجب علينا التنويه عن مكافحة العدوى داخل عيادات ومراكز الأسنان، بالنسبة لمراكز وعيادات الأسنان فمكافحة العدوى ليست وليدة اليوم أو سبب ما يسمى بالكورونا فيروس، ولكنها أساس من أهم ما تقوم عليه مهنة طبيب الأسنان. 

ما هي مكافحة العدوى، وكيفية تطبيقها ؟

واضاف عصام في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ان مكافحة العدوى هي كل الطرق التي من خلالها يُمنع انتشار ونقل الأمراض داخل المكان. وتنقسم إلى:

١- الوقاية:
وهي بأن نمنع الفيروسات والبكتيريا من الوصول للأسطح وذلك من خلال استخدام الشريط اللاصق ووضعه كل الأسطح التي يلامسها الطبيب ويتم تغييره مع كل مريض. 

٢- التطهير:
ويتم عبر قتل الفيروسات والبكتيريا على الأسطح وذلك من خلال استخدام المطهرات مثل الكحول والكلور لجميع الأسطح داخل المكان وتطهيرها على مدار اليوم ومع كل مريض.

٣-  التعقيم:
ويعتبر التعقيم هي الخطوة الاهم، حيث يتم تعقيم الأدوات المستخدمة في علاج الأسنان من قبل الطبيب ويتم استخدام أجهزة التعقيم للتأكد من قتل جميع الفيروسات والبكتيريا.

واستطرد عصام، ان دورك كمريض التأكد من أن المركز أو العيادة يطبق نظام مكافحة العدوى بشكل سليم.
الدكتور احمد عصام طبيب الاسنان واخصائي جراحة الفم والأسنان بالقصر العيني الدكتور احمد عصام طبيب الاسنان واخصائي جراحة الفم والأسنان بالقصر العيني
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