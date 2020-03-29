الصحة توضح حقيقة عزل بعض المحافظات بسبب كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك بعض الأعداد المحدودة جدا داخل مراكز وقرى خضعت لحجر صحي لمدة 14 يوما.









وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، أن ما تردد عن عزل المحافظات غير صحيح ولكن المكان اذا وجد به اصابة يتم غلقه حتي لا تنتشر الإصابات او تخرج من هذا المحيط.









وأوضح أن هذا الحجر يكون لكل اسرة ويكون في منازلهم وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي التكفل بكل مستلزماتهم المعيشية .









وتابع أن هذا لم يحدث لأول مرة ولكن منذ بداية انتشار هذا الفيروس ونحن نقوم بعمل ذلك حفاظا على المواطنين، مؤكدا أن أي تطورات تحدث نقوم بإعلانها فورا .



