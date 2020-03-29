8 مدارس و6 مراكز شباب لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتيسير إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظة بالتنسيق بين مديريات القوى العاملة والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، تزامنًا مع الأزمة الحالية.

وقال "الأنصاري" انه تم تخصيص 8 مدارس و6 مراكز شباب بمختلف مراكز المحافظة لتستقبل اليوم الاحد العمالة غير المنتظمة لتسجيل بياناتهم، تيسيرًا لهم بعد رصد عدد من المعوقات في التسجيل.





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وأضاف أن المدارس التي تم تخصيصها، المدرسة الرياضية الثانوية بنات بمنطقة الجون، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيهي (أم المؤمنين الثانوية بنات - بجوار مجلس المدينة الفيوم)، ومدرسة مصطفى كامل الثانوية بقرية تطون بمركز إطسا، ومدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بمدينة اطسا، ومدرسة طامية الإعدادية الحديثة بجوار الإدارة التعليمية بمركز طامية.





وفي مركز أبشواي، تم تخصيص مدرسة أبشواى الإبتدائية بنات، ومدرسة الشواشنة الثانوية بالشواشنة بمركز يوسف الصديق، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الثانوية بمركز سنورس.





وأشار محافظ الفيوم الى تجهيز 6 مراكز شباب تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالفيوم لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وهم مركز شباب قحافة ببندر الفيوم، ومركز شباب طبهار بمركز أبشواي، ومركز شباب دار السلام بمركز طامية، ومركز شباب دفنو بمركز اطسا، ومركز شباب الشواشنة التابع لمركز يوسف الصديق، ومركز شباب سنورس بمركز سنورس.





ووجه محافظ الفيوم، بتخصيص مسئول كمبيوتر بكل مدرسة ومركز شباب لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذا مراعاة الإجراءات الوقائية بكل حزم ومنع أي تجمعات قد تحدث، مشددًا على انه في حالة توقف رابط التسجيل يتم تجميع الطلبات من المواطنين لتسجيلها تباعًا لتخيف تزاحم المواطنين.





الجدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة أعلنت عن تخصيص موقع الكتروني www.manpower.gov.eg لتسجيل العمالة غير المنتظمة والغير مسجلين على قاعده البيانات.