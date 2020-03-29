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تعليم

جامعة الفيوم: المكتبة الرقمية تستقبل رسائل الماجستير والدكتوراه إلكترونيا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:58 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قالت الدكتورة زينب أبو الخير مدير المكتبة الرقمية بجامعة الفيوم إن المكتبة تستقبل مخططات الماجستير والدكتوراه Word or PDF Text مع صورة صفحة العنوان موقعة من المشرفين وصورة لحساب الدارس على بنك المعرفة وصورة إيصال الدفع.





كما أن المكتبة تستقبل رسائل الماجستير والدكتوراه كاملة Word or PDF Text  مع الملخصات عربي وإنجليزي، وصورة حساب الدارس على بنك المعرفة وذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمكتبة الرقمية [email protected]  وسيتم إرسال الإفادة عبر البريد الإلكتروني أيضا.



وأضافت الدكتورة زينب أبو الخير أن المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات قد توقفت عن استقبال المتقدمين وسيتم استقبال طلباتهم من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected]  وإرسال ما يفيد سداد رسوم التقرير من خلال فروع بنك مصر وذلك بعد إتمام الإجراءات واستمارة البيانات ونموذج المجلات في صيغة ملف word.

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