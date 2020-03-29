100 دورية تجوب شوارع رأس الخيمة لتأمين الإماراتيين ضد كورونا.. شاهد

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءاتها الإحترازية المشددة لمنع فيروس كورونا المستجد بطرق شتى حتى لا تترك مجالا أمام نقل الفيروس.









وطبقت الإمارات برنامج التعقيم الوطني" لمكافحة فيروس "كورونا"، والذي يستهدف تعقيم جميع المرافق والنقل العام، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.





تأتى الحملة التي تنفذها وزارتا الداخلية والصحة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية، حيث تقضي بأن يبدأ حظر جزئي يومي من الساعة الثامنة مساء ويستمر إلى السادسة صباحا طوال أيام نهاية الأسبوع الحالي (من مساء الخميس إلى صباح الأحد).





وأكد العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب، رئيس فريق ضمان جاهزية الخدمات الداخلية والخارجية مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة لم تسجل أية مخالفة للائحة ضبط المخالفات خلال اليومين الأول والثاني من بدء البرنامج الوطني للتعقيم، مشيدًا بتعاون المواطنين والمقيمين والتزامهم بالتعليمات خلال تلك الفترة الماضية، مؤكدًا أن السكان يمثلون رقم واحد في مواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.





وناشد بن يعقوب، أفراد المجتمع الاطلاع على لائحة ضبط المخالفات الصادر بها قرار من مجلس الوزراء، خلال فترة التمديد التي تستهدف المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، مؤكدًا أهمية جميع الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها خلال تلك الفترة.





وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خصصت 100 دورية استجابة لقرار وزارة الداخلية بتمديد برنامج التعقيم الوطني من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحًا، حتى يوم الأحد الموافق 5 من ابريل المقبل، لافتًا إلى أن الدوريات تستهدف توعية الجمهور وتعزيز إجراءات السلامة، والتأكد من تقيد أفراد المجتمع في رأس الخيمة بالتعليمات الصادرة لهم وتوفير الظروف المناسبة لتمكين فرق التعقيم القيام بدورهم في مختلف مناطق الإمارة.





يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من خلال جميع دورياتها المرورية في نشر الرسائل التوعوية لحث أفراد المجتمع على البقاء في المنزل ومنع التجمعات والالتزام بتعليمات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجوب الدوريات المرورية مختلف طرق الإمارة الخارجية والداخلية، وبين الأحياء السكنية، لبث تلك الرسائل بعدة لغات بهدف تعزيز إجراءات السلامة بين أفراد المجتمع.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">فيديو<br>شرطة دبي تفعل أجهزة الرادار لضبط المركبات لمخالفة قرار تقييد الحركة المرورية من الساعة ٨ مساءًا إلى ٦ صباحاً وسيتم اعفاء القطاعات المستثناة من تلك المخالفات. <a href="https://t.co/QsuWtRPSRw">pic.twitter.com/QsuWtRPSRw</a></p>— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) <a href="https://twitter.com/videohat_1/status/1243839495017050114?ref_src=twsrc%5Etfw">March 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>