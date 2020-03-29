الوفد يواصل حملة تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية ضد كورونا بمركز إبشواي بالفيوم

دشنت اللجنة العامة لحزب الوفد بمركز إبشواي بالفيوم، حملة التطهير والتعقيم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بمساندة الدولة المصرية في خطة مكافحتها لفيروس كورونا القاتل.





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واستهدفت الحملة تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.





يأتى ذلك في إطار حملة "إغاثة" التي أطلقها حزب الوفد، لمد يد العون لجميع الأهالى فى المراكز و القرى والنجوع ومساندة الدولة المصرية في التصدي لفيروس كورونا.





وانطلقت الحملة من داخل الوحدة الحزبية بقرية شكشوك مركز ابشواى بتطهير المسجد الكبير بالقرية، والوحدة المحلية ،والوحدة الصحية، ومركز الشباب والرياضة، ومكتب البريد، وبالمرور على الشوارع الجانبية والرئيسية والمحلات والمنازل بالقرية وتعقيم وتطهير السيارات والتكاتك والدراجات البخارية واستكمالا بمداخل ومخارج القرية وسط ترحيب من الأهالى الذين أبدوا سعادتهم وتعاونهم مع الحملة.





كما قام أعضاء الحزب بوضع لافتات إرشادية وملصقات توعوية تفيد طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس وكان المشاركون فى الحملة أعضاء هيئة المكتب و احمد الفيش رئيس لجنة الإعلام بابشواى ولجنة الشباب برئاسة مصطفى الشرنوبي رئيس اللجنة ومحمود الفيش سكرتير لجنة الشباب، ولجنة المرأة برئاسة صفاء فرسان رئيسة اللجنة بابشواى وباقى أعضاء الوحدة الحزبية بشكشوك.