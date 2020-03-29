AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وفطائر بالمربي

الأحد 29/مارس/2020 - 09:01 ص
فطار اليوم
فطار اليوم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير خاصة السيدات عند إعداد واختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي الوقت نفسه تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم ونشاطهم طوال اليوم.

سلطة تونة بالبصل الأخضر للشيف الشربينى 
 
مقادير سلطة تونة بالبصل الأخضر

تونة 
بصل أخضر 
بصل 
مايونيز 
زيتون شرائح 
مستردة 
زيت زيتون 
ملح وفلفل 
فلفل حار 
عصير ليمون 
فلفل ألوان 
خس 
كابوتشا 
ذرة 

طريقة تحضير سلطة تونة بالبصل الأخضر

* تخلط التونة مع البصل والزيتون والفلفل الحار

* ثم يضاف الفلفل الألوان

* في الكبة يخلط المايونيز والمستردة مع زيت الزيتون وعصير الليمون

* تخلط جيدا ثم يضاف الدريسنج على السلطة

* في طبق التقديم يوضع الخس الكابوتشا ثم تضاف السلطة بالدريسنج وتقدم.


فطائر المربى للشيف الشربيني 
 
مقادير فطائر المربى

3 أكوب دقيق 
نصف كوب زيت 
ملعقة صغيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
رشّة ملح 
رشّة سكر 
ماء للعجن 
مربى مشمش  
مربى فراولة أو حسب الرغبة 
لبن وسمسم محمص للوجه 

طريقة تحضير فطائر المربى

* نقوم بمزج الدقيق والسكر والملح والخميرة وحليب البودرة في العجانة

* ثم يضاف الماء تدريجيًا لمزج المكونات والحصول على عجينة متماسكة.

* يترك العجين لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تتخمر.

* يحضر العجين ويقطع لكرات ثم يوضع المربى بداخلها.

* نقوم بدهن وجه الفطائر باللبن ويرش الوجه بالسمسم المحمص.

* وتدخل الفرن حتى يصبح لونها ذهبي وجاهزة للتقديم.

* ثم تقدم بالهناء والشفاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه.. فطير بطريقة جديدة وسلطة زبادى

طريقة عمل تونة بالمكرونة والخبز البني

هنفطر إيه النهاردة.. سلطة تونة وبطاطس ودجز اللذيذة

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا تونة وفطائر الجبنة والزعتر وبطاطس مشوية بالأعشاب

هنفطر إيه النهارده.. بيتزا بالبيض والحلو مشروب فرابتشينو

هنفطر إيه النهاردة.. بيتزا البيض.. وهوت دوج بصوص الباربيكيو

ترشيحاتنا

اسشارات كورونا.. مستشفيات جامعة عين شمس تطلق خدمة الطب عن بعد

الحضري يوجه رسائل لـ أحمد فتحي وعاشور وشيكابالا والخطيب.. فيديو

تحرك عسكري أمريكي بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين على بحر اليابان

إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق قصر البرهان في الخرطوم .. تفاصيل

وزير التعليم: مدارس ومعاهد التمريض "مش تبعنا" ومصير طلابها ليس في أيدينا

الشخير يؤثر سلبا على العلاقة الحميمة.. إليك أفضل 5 طرق للتخلص منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما.. شاهد

تحصن الجسم ضد كورونا.. القهوة تضعف جهاز المناعة في هذه الحالة فقط