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أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين على بحر اليابان

الأحد 29/مارس/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصير المدى تجاه بحر اليابان اليوم الأحد، وهي أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ حتى على الرغم من حالة التأهب القصوى ضد تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أطلق كلا الصاروخين من شمال شرقي مدينة وونسان الساحلة لمساغة 230 كم على ارتفاع أقصى بلغ نحو 30 كم.

وأضافت أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تحلل تفاصيل أخرى.

وتابع رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنه في وضع يواجه فيه العالم بأسره صعوبات بسبب كورونا، فإن هذا النوع من العمل العسكري من قبل كوريا الشمالية غير مناسب للغاية، و"ندعوها إلى الوقف الفوري".

وكانت "يونهاب" ذكرت في وقت سابق من مساء السبت أن كوريا الشمالية أطلقت  قذيفة واحدة على الأقل مجهولة الهوية. 

وأشرف الزعيم الكوري كيم جون اون هذا الشهر على تدريبات عسكرية أكثر من مرة وتابع بنفسه تدريبات إطلاق مقذوقات في البحر.

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