ASG تتعاقد مع شركات عالمية لتوريد كاميرات حرارية ترصد حاملي كورونا

استكمالا للدورالذي تقوم به الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، أعلنت عرب سيكيوريتي جروب ASG الشركة الرائدة في مجال الحلول والأنظمة الأمنية عن تعاقدها مع إحدى الشركات العالمية لتوفير حلول متكاملة من الكاميرات الحرارية التي تقوم برصد حاملي الفيروس وكذلك رصد درجة حرارة المارة على بعد 3 متر مربع .

أعرب باسم بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة عرب سيكيوريتي جروب عن سعادته بهذا التعاقد مع شركات عالمية في حجم داهوا ويوني فيو التي تتمتعان بسمعة وخبرة جيدة في هذا المجال خاصة مع تطبيق هذه التقنيات في أماكن حساسة ببعض الدول العربية والخليجية ، مشيرا أن الحل المتكامل الذي تقدمه ASG اليوم يعد الخيار الأمثل للحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا الذي راح ضحيته أكثر من 22 ألف مواطن على مستوى العالم وقرابة 500 ألف مصاب بالفيروس .

وأضاف أن عرب سيكيوريتي جروب في مصر تعد الشريك الرسمي لشركة داهوا العالمية والمتخصصة عالميا في تصنيع كاميرات المراقبة والأنظمة الأمنية والتي نجحت في توفير حلول مبتكرة وفعالة في الحد من انتشار هذا الفيروس في الصين من خلال نشر الكاميرات الحرارية والتي تم استخدامها بنجاح كبير في محطة مترو مدينة هانزو وكذلك القطار السريع بمدينة شنغهاي وكذلك مطار هونغ ياو بشنغهاي وعدد آخر من البنوك والمستشفيات والسفارات بالصين.





وأشار إلى أن الكاميرات تساعد في قياس درجة حرارة الأشخاص عن بعد بطريقة لاتلامسية ولمسافة تصل إلى 3 متر مربع وبذلك يمكن تجنب إصابة الأشخاص الذين يقومون بعملية الفحص والتي تستلزم أن يكون قريبا جدا من الأشخاص الذين يتم فحصهم ، بالإضافة إلى دقتها في رصد اي حالة خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المطارات ومحطات المترو ومحطات السكك الحديدية والبنوك وغيرها لأنها تقوم بقياس درجة حرارة مابين 10-15 شخص في نفس اللحظة .

وأوضح بهاء ، أن هذه الكاميرات الحديثة تتميز بأنها سهلة التركيب ويمكن نقلها من مكان لآخر حسب طبيعة كل مكان حيث تم تزويد هذه الكاميرات بعدستين إحداها حراري وتصل دقة القياس فيها إلى + او- 0.3 والعدسة الأخرى مرئية ذات خاصية التعرف على الأوجه ويمكن من خلالها تخزين وتسجيل كافة القياسات لفترة زمنية طويلة على أجهزة تسجيل منفصلة وملحقة بالكاميرات، وتتميز بقدرتها على إصدار تنبيهات عن وجود شخص أمامها درجة حرارته أعلى من المعدلات الطبيعية وبالتالي يتم التعامل مع هذه الحالات على الفور وعزلها وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاهها .