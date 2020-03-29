بعد إطلاق صواريخ على السعودية.. #شكرا_الدفاع_الجوي يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هاشتاج#شكرا_الدفاع_الجوي بعد إعتراض القوات السعودية صواريخ بالستية اطلقها الحوثيون على أراضي المملكة.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
عزف جميل للسلام الوطني السعودي..
ستبقى سماء الوطن وأرضها عصية على الأعداء
#شكرا_الدفاع_الجوي
بحمد الله ..
مطمئنون آمنون ..
وفي الأرض وفي الجو ..
رجال بواسل يُصدون العدو ..
حفظ الله قادتنا ومملكتنا..
وأدام على وطننا ..
أمنه ونعيمه ..
🇸🇦🇸🇦
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#شكرا_الدفاع_الجوي
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شكرا لقيادتنا و #شكرا_الدفاع_الجوي وشكرا لكل من يعمل على راحتنا وأمننا وصحتنا وتعليمنا
شكرا يا ابطال شكرا على الحس العالي واليقضه و على قوة الانتباه شكرا على الاخلاص والتفاني فلولا الله ثم لولاكم ما اطمأنت سمائنا الطيبة #شكرا_الدفاع_الجوي
فديت أرضك وترابك يا وطني 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#المملكة_العربية_السعودية #شكرا_الدفاع_الجوي
اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ورد كيد الأعداء وداعميهم في نحورهم واكفنا شرورهم .
#شكرا_الدفاع_الجوي