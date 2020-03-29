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أخبار العالم

بعد إطلاق صواريخ على السعودية.. #شكرا_الدفاع_الجوي يتصدر تويتر

الأحد 29/مارس/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هاشتاج#شكرا_الدفاع_الجوي بعد إعتراض القوات السعودية صواريخ بالستية اطلقها الحوثيون على أراضي المملكة.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏عزف جميل للسلام الوطني السعودي..
ستبقى سماء الوطن وأرضها عصية على الأعداء
‎#شكرا_الدفاع_الجوي


‏بحمد الله ..
مطمئنون آمنون .. 
وفي الأرض وفي الجو ..
رجال بواسل يُصدون العدو .. 
حفظ الله قادتنا ومملكتنا..
وأدام على وطننا ..
أمنه ونعيمه ..
🇸🇦🇸🇦
.
‎#شكرا_الدفاع_الجوي
.

‏شكرا لقيادتنا و ‎#شكرا_الدفاع_الجوي وشكرا لكل من يعمل على راحتنا وأمننا وصحتنا وتعليمنا


‏شكرا يا ابطال شكرا على الحس العالي واليقضه و على قوة الانتباه شكرا على الاخلاص والتفاني فلولا الله ثم لولاكم ما اطمأنت سمائنا الطيبة ‎#شكرا_الدفاع_الجوي

‏فديت أرضك وترابك يا وطني 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦‎#المملكة_العربية_السعودية ‎#شكرا_الدفاع_الجوي

‏اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ورد كيد الأعداء وداعميهم في نحورهم واكفنا شرورهم .
 ‎#شكرا_الدفاع_الجوي
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