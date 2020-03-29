بعد إطلاق صواريخ على السعودية.. #شكرا_الدفاع_الجوي يتصدر تويتر





وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏عزف جميل للسلام الوطني السعودي..

ستبقى سماء الوطن وأرضها عصية على الأعداء

‎#شكرا_الدفاع_الجوي









‏بحمد الله ..

مطمئنون آمنون ..

وفي الأرض وفي الجو ..

رجال بواسل يُصدون العدو ..

حفظ الله قادتنا ومملكتنا..

وأدام على وطننا ..

أمنه ونعيمه ..

🇸🇦🇸🇦

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‎#شكرا_الدفاع_الجوي

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‏شكرا لقيادتنا و ‎#شكرا_الدفاع_الجوي وشكرا لكل من يعمل على راحتنا وأمننا وصحتنا وتعليمنا









‏شكرا يا ابطال شكرا على الحس العالي واليقضه و على قوة الانتباه شكرا على الاخلاص والتفاني فلولا الله ثم لولاكم ما اطمأنت سمائنا الطيبة ‎#شكرا_الدفاع_الجوي





‏فديت أرضك وترابك يا وطني 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦‎#المملكة_العربية_السعودية ‎#شكرا_الدفاع_الجوي





‏اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ورد كيد الأعداء وداعميهم في نحورهم واكفنا شرورهم .

‎#شكرا_الدفاع_الجوي

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هاشتاج#شكرا_الدفاع_الجوي بعد إعتراض القوات السعودية صواريخ بالستية اطلقها الحوثيون على أراضي المملكة.