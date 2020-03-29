الحضري: 3 مدربين أصحاب الفضل عليا وأعشق صالح سليم

قال عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق، إنه يعشق الراحل صالح سليم أيقونة القلعة الحمراء، وأنه تعلم منه الكثير وكان على علاقة جيدة معه .

وأضاف الحضري خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": " 3 مدربين حراس مرمي لهم فضل كبير عليا هم أحمد ناجي وأحمد سليمان وفكري صالح هؤلاء من صنعوا عصام الحضري".

وتابع الحضري:" كابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر معلم كبير وصاحب فضل في مسيرتي".





من جانبه أشاد حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق ، بعصام الحضري، قائلا: "أفضل حارس في تاريخ مصر".





وتابع حسن شحاتة: "كنت أتعمد ابعاد عصام الحضري عن المباريات الودية للاستفادة من خبراته في اللقاءات الرسمية.. الحضري يكره الجلوس احتياطا وهو أفضل حارس في تاريخ مصر".





وأضاف حسن شحاتة: "عضام الحضري لم يقبل أن يكون الحارس الثاني أو الثالث داخل قائمة المنتخب".





وأكد أن عصام الحضري يثير المشاكل في حالة جلوسة احتياطا متابعا:" لو مش هيلعب أساسي يتم استبعاده من الافضل ".





وأوضح حسن شحاته أنه خلال توليه قيادة المنتخب المصري كان يتعمد خلق حالة من الترابط بين الجميع من أجل الحفاظ على الروح المعنوية وتحقيق الهدق الأول وهو التتويج بالبطولات.