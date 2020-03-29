AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحضري: 3 مدربين أصحاب الفضل عليا وأعشق صالح سليم

الأحد 29/مارس/2020 - 02:31 ص
حسام الحارتي
قال عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق، إنه يعشق الراحل صالح سليم أيقونة القلعة الحمراء، وأنه تعلم منه الكثير وكان على علاقة جيدة معه.

وأضاف الحضري خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "3 مدربين حراس مرمي لهم فضل كبير عليا هم أحمد ناجي وأحمد سليمان وفكري صالح هؤلاء من صنعوا عصام الحضري".

وتابع الحضري:" كابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر معلم كبير وصاحب فضل في مسيرتي".

من جانبه أشاد حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق ،  بعصام الحضري، قائلا: "أفضل حارس في تاريخ مصر".

وتابع حسن شحاتة: "كنت أتعمد ابعاد عصام الحضري عن المباريات الودية للاستفادة من خبراته في اللقاءات الرسمية.. الحضري يكره الجلوس احتياطا وهو أفضل حارس في تاريخ مصر".

وأضاف حسن شحاتة: "عضام الحضري لم يقبل أن يكون الحارس الثاني أو الثالث داخل قائمة المنتخب".

وأكد أن عصام الحضري يثير المشاكل في حالة جلوسة احتياطا متابعا:" لو مش هيلعب أساسي يتم استبعاده من الافضل ".

وأوضح حسن شحاته أنه  خلال توليه قيادة المنتخب المصري كان يتعمد خلق حالة من الترابط بين الجميع من أجل الحفاظ على الروح المعنوية وتحقيق الهدق الأول وهو التتويج بالبطولات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على رأي حسن شحاتة في محمود الجوهري

عبدالواحد لـ عصام الحضري: مش أي حد يلعب في الزمالك

عصام الحضري: كنت رقم 1 لمدة 25 سنة ومش عاوز العب تاني

حسن شحاتة: عصام الحضري أفضل حارس في تاريخ مصر

عصام الحضري: عملت حاجات غريبة وغير متوقعة مع الجيل الحالي

الحضري: ابتعدت عن إكرامي والشناوي بسبب السحر

ترشيحاتنا

الصحة توضح حقيقة عزل بعض المحافظات بسبب كورونا.. فيديو

الصحة: عزل 10 مراكز بالمحافظات لمنع انتقال عدوى كورونا | شاهد

القوى العاملة تزف بشرى للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

هل انخفضت سرعة الانترنت في مصر مؤخرا.. وزير الاتصالات يرد.. فيديو

الولايات المتحدة تسجل وفاة أول طفل بـ فيروس كورونا

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق

كورونا يحرم أكبر رجل في العالم من الاحتفال بعيد ميلاده