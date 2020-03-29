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أخبار العالم

على وشك إعلان الطوارئ.. اليابان تسجل 63 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 04:11 ص
الطوارئ اليابان
الطوارئ اليابان
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عزة عاطف
شهدت طوكيو أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي أمس السبت، حيث تقترب اليابان من إعلان حالة الطوارئ الوطنية. 

وصرحت حكومة العاصمة بأن هناك 63 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد، وحذر محافظ المدينة «يوريكو كويكي» في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أن العاصمة اليابانية على وشك الدخول في "مرحلة مهمة من منع الارتفاع المتفجر في عدد الإصابات". 

وطالبت الحكومة سكان المدينة البالغ عددهم 14 مليون نسمة البقاء في المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفع عدد الإصابات اليومية في طوكيو بأكثر من الضعف يوم الأربعاء الماضي حيث سجلت  41 حالة، ولم تسجل أي حالات أخرى حتى أمس.

وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات في العاصمة إلى 362 حالة بعد تأكيد وجود 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة وفقًا لصحيفة مترو.

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