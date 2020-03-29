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فن

فرهدتوني.. هنا الزاهد توجه رسالة لضيوف أولى حلقات برنامج هزر وفزر

الأحد 29/مارس/2020 - 04:43 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم
شاركت هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من اولي حلقاتها برنامج هزر وفزر. 

وظهرت هنا الزاهد خلال الصورة في كواليس البرنامج مع احمد فهمي وأكرم حسني وعمرو وهبة واحمد فتحي والفنانة جيلان علاء، وعلقت: "نورتوني وفرهدتوني". 


وانطلقت أمس السبت، أولى حلقات البرنامج الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه هنا الزاهد، لتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.


وتم تقسيم الضيوف خلال الحلقة لفريقين؛ الأول حمل اسم "البصمجية" وضم أحمد فهمي وأحمد فتحي ومصطفى باسط، أما الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم أكرم حسني وعمرو وهبة وجيلان علاء.


برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.
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