ملك وملكة الأردن يطمئنان على مصابة بـ كورونا بعد ولادتها قيصريا.. فيديو

حرص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا على الاطمئنان على الحالة الصحية لمواطنة أردنية مصابة بفيروس كورونا بعد ولادتها قيصريا.





وذكرت "روسيا اليوم" أن المواطنة ولدت طفلا معافاُ على الرغم من إصابتها بفيروس كورونا.





وبعد الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنة، ثمن الملك والملكة جهود الطبيبة التي أجرت عملية الولادة القيصرية، ووجها أسئلة لها عن أهم الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا.





من جانبها عبرت الأم المصابة بفيروس كورونا وكذلك الطبيبة عن مدى الامتنان للمبادرة الطيبة من الملكة عبد الله والملكة رانيا.



