تحرير 90 محضرا لمحال تجارية فى المنوفية لعدم الإعلان عن الأسعار

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحلات التموين ومحلات بيع السلع الغذائية ومحلات بيع اللحوم وذلك للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفات مخابز ما بين الوزن وعدم مطابقة المواصفات المقررة لرغيف الخبز.
كما تم تحرير 90 محضرا للمحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار والصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبدون ترخيص، و12 محضرا لمحلات بيع اللحوم لعرضها لحوم منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات الصحية اللازمة لغرضها.
وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.