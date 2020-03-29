تحرير 90 محضرا لمحال تجارية فى المنوفية لعدم الإعلان عن الأسعار

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحلات التموين ومحلات بيع السلع الغذائية ومحلات بيع اللحوم وذلك للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.





وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفات مخابز ما بين الوزن وعدم مطابقة المواصفات المقررة لرغيف الخبز.



