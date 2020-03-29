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رياضة

مهندس الأهلي.. أحمد شوبير يوجه رسالة لـ عدلي القيعي

الأحد 29/مارس/2020 - 05:51 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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مصطفى كرم
وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مؤثرة لعدلي القيعي مدير الصفقات بالنادي الاهلي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 


وغرد أحمد شوبير قائلا: "‏رغم أنه لم يكن لاعبًا في الأهلي إلا أن ما قدمه للأهلي يفوق ما قدمه الكثير ولاء وإنتماء وإحترام وحب يفوق الخيال.. كل سنة وأنت مهندس الأهلي يا عدلي يا قيعي". 

وأعلن الاعلامي أحمد شوبير، أنه سيترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة، اذا سمحت له الفرصة ولم تتضارب مع عمله الاعلامي. 

وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية "اون تايم سبورت"، أنه من المستحيل أن يترشح مرة ثانية كنائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. 

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