أحمد السقا يعبر عن حزنه بدعوة على تويتر

غرد أحمد السقا لمتابعيه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعى تويتر وكتب "يارب فك الكرب" نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ووجود كثير من الخسائر نتيجة تفشي فيروس كورونا بسرعة هائلة مما أسفر عن وفاه الكثيرين في مختلف بلدان العالم.





وتفاعل الكثير من متابعيه على حسابه داعين الله ومتمنين الخروج من تلك الأزمة الصعبة التي تسببت في إكتئاب الكثيرين.









يذكر ان أحمد السقا، انضم إلى تحدي الخير، معلنا من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام" تكفله بـ 70 أسرة.









قال أحمد السقا، من خلال الفيديو: "تحياتي لشعب مصر واهل مصر كلهم .. أنا بلبي دعوة صديقي تامر حسني وعمرو يوسف إن شاء الله ربنا يقدرني وهتكفل بـ 70 أسرة .. وأوجه الدعوة لـ عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وغادة عبدالرازق وكل أصدقائي اللي بيحبوا مصر يمكن أكتر مني كمان".