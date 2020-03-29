رد فعل غير متوقع من رجل عطست زوجته فجأة في وجهه.. شاهد

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن تصرف ساخر وغريب لموظف تايلاندي عندما عطست امرأة في وجهه.





كان الموظف جالسًا خلف مكتب وجلست أمامه امرأة، وارتدى الإثنين من الكمامات، وعندما عطست المرأة فجأة في وجهه، قام الموظف بتلقائية بتوجيه زجاجة المطهر، التي كان إلى جانبه، ورش المرأة في وجهها.





كانت الزوجة على وشك السقوط من كرسيها على ظهرها من شدة الصدمة التي تعرضت لها بعد تصرف زوجها.





وتبين أن المقطع مزود ببعض التعديلات والإضافات الصوتية لجعله كوميديًا، وأثار الفيديو ضجة، وحصل على آلاف الإعجابات على فيسبوك بعدما نشرته صفحة تايلاندية.



