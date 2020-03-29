حادث السعودية وقرارات للوقاية من كورونا.. أبرز أخبار الثامنة صباحا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك بعض الأعداد المحدودة جدا داخل مراكز وقرى خضعت لحجر صحي لمدة 14 يوما.





طاردت الشرطة قاتل امرأة بعد العثور على جثتها ملقاة على أرض الكنيسة المعمدانية في بريطانيا، حيث تم استدعاء الضباط إلى كنيسة المجتمع التذكاري شرق لندن ليعثروا على الضحية غارقة في دمائها.





قالت دار الإفتاء، إنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة ولا يشترط انضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.





أعلن حاكم ولاية كولورادو الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب والحكومة الفيدرالية وافقوا على طلبه بإعلان الولاية منطقة كوارث، لتكون الولاية الرابعة في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا.





قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصير المدى تجاه بحر اليابان اليوم الأحد، وهي أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ حتى على الرغم من حالة التأهب القصوى ضد تفشي فيروس كورونا.





أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.





أقر رئيس غانا اكوفو ادو اليوم، فرض قيود على حركة الأشخاص في منطقة العاصمة الكبرى أكرا، ومنطقة العاصمة الكبرى كوماسي والمناطق المجاورة، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة بداية من يوم الاثنين القادم، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.