ندمان على الهروب من الأهلي.. 10 تصريحات صادمة لـ عصام الحضري

كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن ندمه الشديد لرحيله عن الأهلي المفاجئ وسفره للانضمام لسيون السويسري بعد أن لعب مع المارد الأحمر 14 موسما.





وقال الحضري في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت": قرار الهروب من الأهلي كان خاطئا.. الزمن لو عاد بي لن أكرر ذلك التصرف مرة أخرى".





وأضاف الحضري أن الأهلي هو من صنع أسطورة الحضري وكان السبب الرئيسي في الحصول على جائزة أفضل حارس في أفريقيا وتابع الحضري أن انضمامه للزمالك كان قرارا خاطئا أيضا خاصة أنه لم يكن موفقا في تلك الفترة.





كما وجه الحضري رسالة لمحمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عقب انتهاء ارتباطه بنجلته خلال الفترة الماضية.

وقال الحضري: "أطلب من كهربا دائما بالتركيز داخل الملعب والحرص على تقديم أداء جيد في المباريات".





وأضاف الحضري أنه يطالب كهربا بعدم التفكير في القضية المثارة بين الأهلي والزمالك بشأنه، والكف عن إثارة أي أزمة خلال المباريات.





وأكد الحضري، أنه يعشق الراحل صالح سليم أيقونة القلعة الحمراء، وأنه تعلم منه الكثير وكان على علاقة جيدة معه وأضاف الحضري 3 مدربين حراس مرمي لهم فضل كبير عليا هم أحمد ناجي وأحمد سليمان وفكري صالح هؤلاء من صنعوا عصام الحضري.





وتابع الحضري: " كابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر معلم كبير وصاحب فضل في مسيرتي".





كما أكد الحضري أن النادي الأهلي هو صاحب الفضل في تواجده داخل الساحة الرياضية معلقا "أنا ابن النادي الأهلي".





وأضاف "، أن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو سبب رحيله عن القلعة الحمراء.





وأكد الحضري، أن الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي زميلاه السابقين في منتخب مصر، كان لديهما قناعات بقيامه بإجراء أحد الأعمال لتعرضهما للإصابة.





وأضاف الحضري: "إكرامي والشناوي كان لديهما قناعات بأنني أقدم على أعمال من أجل أن يصابا"، مضيفا أنه قرر الابتعاد عنهما في بطولة أمم إفريقيا بالجابون 2017.





وتابع: "مرة بنتمرن في الجابون والجو كان حر وأنا بحب أتمرن بجاكت مصر وكذلك إكرامي، والشناوي كان بيستعد للسفر إلي مصر بعد إصابته وتأكد غيابه عن البطولة ولأجل الحظ جاكت شريف جه عندي في الأوضة والعامل خد الجاكت لإكرامي لكنه رفضه وأحمد ناجي مدرب الحراس في ذلك الوقت على علم بتلك التفاصيل".





وواصل: "أنا في الملعب مش بحب غير نفسي ومش بعرف حد مفيش حاجة في كرة القدم اسمها عاطفة"، مشيرا إلي وجود خلافات كثيرة بين جميع حراس المنتخب على مدار الزمن.





كما أكد الحضري، أنه كان لديه اقتناع كبير بوصول منتخب مصر إلى كأس العالم بروسيا 2018 وقال عصام الحضري: "وصول منتخب مصر لكأس العالم بروسيا أسعد لحظة في حياتي".





وتابع: "الناس قالت عليا مجنون ومش هوصل كأس العالم وأنا كان عندي اقتناع بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا 2018".





وأوضح حارس منتخب مصر الاسبق أنه تفاجأ بمشاركته أساسيا أمام منتخب السعودية خلال منافسات كأس العالم بروسيا.





وأكد الحضري أنه لم يعلن اعتزاله اللعب بشكل رسمي حتي تلك اللحظة، لأن الوقت الحالي ليس مناسبا لإعلان الاعتزال".





وأضاف الحضري: "لو كنت عاوز ألعب كنت لعبت، ولكن أنا اكتفيت بهذا القدر، وتاريخي كبير والجميع يعلم ذلك جيدا، ويكفي حب الجماهير والذكرى الجيدة التي أتمتع بها".





وأضاف: "ذهبت إلى كأس الأمم في الجابون عام 2017، وأخبروني أنني رقم 3 في المشاركة، ولا أعرف من هو الحارس الأساسي، وتقبلت القرار بالبكاء ومع ذلك ربنا كرمني وشاركت بشكل أساسي بعد إصابة الحارسين".





وأكد الحضري أن معسكر المنتخب في مصر قبل السفر عاني من قلة الانضباط نظرا للإقبال الجماهيري الشديد على المنتخب للاحتفال بالتأهل لكأس العالم 2018.





وتابع عصام الحضري أنه ليس له أي علاقة بتصوير بعض القنوات الفضائية مع لاعبي المنتخب وتسببهم في انعدام تركيز اللاعبين.





وكشف الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في ارتفاع القيمة التسويقية للاعبي الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.





وأكد عصام الحضري أن أغلى لاعب في الدوري المصري لا يساوى أكثر من 3 ملايين جنيه.





وأضاف الحضري أن تقييم اللاعب يجب أن يتم وفقا لمستواه والبطولات التي يحققها، لافتا إلى أنه انضم للأهلي قادما من دمياط مقابل 250 ألف جنيه.