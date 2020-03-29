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رياضة

محمد رزق يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

الأحد 29/مارس/2020 - 08:31 ص
محمد رزق
محمد رزق
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ياسمين تيسير
كشف محمد رزق لاعب فريق أسوان عن كواليس انضمامه لـ الأهلي وحقيقة رغبة الزمالك في ضمه خلال الموسم الماضي.

وأكد محمد رزق أنه كان حريصا على عدم إخبار أي شخص بمفاوضات القلعة الحمراء معه حتى والده.

وأضاف رزق خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أنه لم يعلم والده بتفاصيل مفاوضته مع الأهلي.

وأكد محمد رزق أنه شعر أن حياة والده متوفقة على رؤيته داخل الأهلي، وأن يلعب بقميصه في المباريات.

وأشار إلى أن والده قال بالحرف الواحد: "لو هتروح نادي غير الأهلي مترجعش البيت".

كما أكد محمد رزق أن الزمالك فاوضه الموسم الماضي عندما كان لاعبا في طلائع الجيش وكان قريبا من الانضمام له.

وقال رزق إنه جلس مع أحمد مرتضى منصور، وتم الاتفاق على التفاصيل، ولكن الطلائع رفض رحيله.

وأضاف أن الطلائع تمسك بوجوده وفشلت المفاوضات، ولكن الأولوية له كانت العودة للنادي الأهلي، مؤكدا أن اللعب للقطبين شرف كبير.

وتابع أنه كان متمسكا بالعودة للنادي الأهلي، ولكن الظروف لم تتيح للعودة من جديد في الفترة الماضية.

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